هكذا علق ترامب على اطلاق كوريا الشمالية لصاروخين نحو بحر اليابان!

الوقت- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، خلال مقابلة له مع موقع بوليتيكو الأمريكي بأن التجارب الصاروخية الكورية الشمالية التي أطلقت الأسبوع الماضي أنها "لا تقوّض الثقة".

وقال ترامب: "إنها (صواريخ) قصيرة المدى، وأنا لا أعتبر على الإطلاق أن ذلك يشكّل خرقاً لعلاقة الثقة. في مرحلة ما، قد يحدث هذا. لكن في هذه المرحلة، لا".

وتابع: "الأمر يتعلّق بصواريخ قصيرة المدى وبأشياء اعتيادية، اعتيادية جداً".

وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت صاروخين قصيري المدى يوم الخميس، في ثاني اختبار عسكري خلال أقل من أسبوع.

وفي وقت سابق من فبراير الماضي، عقدت القمة الثانية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في فيتنام، من دون اتفاق على وضع حد لبرنامج بيونغ يانغ النووي مقابل تخفيف العقوبات، ولم تختتم حتّى ببيان مشترك، ما أثار استياء لدى كوريا الشمالية إزاء جمود المحادثات.

يذكر انه صادف اطلاق الصاروخين الكورين نحو بحر اليابان يوم الخميس الماضي مع وصول الموفد الأمريكي الخاص حول كوريا الشمالية ستيفن بيغون، إلى سيئول مساء الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول خطوات واشنطن وسيئول الحليفتين بشأن بيونغ يانغ.