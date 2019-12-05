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  الأحد 7 رمضان 1440

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أخبار

قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية: هذه شوطنا لاستئناف الحوار مع العسكر!

الأحد 7 رمضان 1440
 
 
 
 
 
قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية: هذه شوطنا لاستئناف الحوار مع العسكر!
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الوقت-أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية المعارضة مساء يوم أمس السبت أن منهج التفاوض القديم مع المجلس العسكري الانتقالي "لا يتسق مع مطالب الشعب"، وأنها لن تقبل بالعودة إلى المفاوضات إلا بشروط.

وفي بيان لها نشر يوم أمس كشفت قوى الحرية والتغيير أنها تلقت اتصالا من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، مشيرة إلى ضرورة أن يركز النقاش على النقاط الخلافية بين الطرفين التي تم تحديدها، وأن تستمر دون توقف على أن تحسم الخلافات خلال 72 ساعة.

وبحسب البيان، فقد طالبت المعرضة السودانية بعقد الاجتماع "في مكان مناسب لإنجاز أعماله بعيدا عن التراشقات الإعلامية".

وفي ختام البيان دعت قوى الحرية والتغيير السودانيين للاستمرار في الخطوات التصعيدية باعتبارها "الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة"، وذلك عبر مواصلة الاعتصامات والمواكب والمظاهرات "دون تراجع".

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السودان قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية المجلس العسكري السوداني البشير

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