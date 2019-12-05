سي أن أن: ترامب حاول تمرير رقمه للإيرانيين عبر وسيط سويسري!

الوقت- كشفت شبكة "سي ان ان" الأميركية، مساء يوم أمس، أن البيت الأبيض تواصل مع مسؤولين سويسريين لتمرير رقم هاتف للإيرانيين للاتصال بالرئيس دونالد ترامب إذا طلبوا ذلك.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع إيران على الرغم من تحريكها البارجة الحربية "يو أس أس أرليغنتون" ومنظومة "باتريوت" إلى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

بدوره أشار البنتاغون إلى أن التعزيزات العسكرية تأتي رداً على تهديدات إيرانية ضد القوات الأميركية.

يذكر أن ترامب قد أعلن خلال الأسبوع الماضي أن أمريكا "لا تريد أن يطور الإيرانيون أسلحة نووية وما تبقى نتفاوض حوله وأدعوهم للاتصال بنا". وأضاف "يمكن لإيران أن تزدهر اقتصاديا إذا توصلنا إلى اتفاق جديد".

وفي هذا السياق، شدد مساعد قائد حرس الثورة للشؤون السياسية العميد يد الله جواني يوك أمس على أنّ "التفاوض مع الأمريكيين لن يحصل"، مشيراً إلى أنّها أي أمريكا لن "تجرؤ على القيام بإجراء عسكري". وأضاف العميد جواني ان "دونالد ترامب يعتقد أن إيران ستعاني من فوضى داخلية بعد فرض العقوبات وستخضع للتفاوض وهذا لن يحصل"، لافتاً إلى أنّ أمريكا تعاني من التخبط وهي منزعجة من إيران، مضيفاً "اليوم نلمس إجماعاً ووحدة وطنية لا مثيل لهما لتنفيذ الصمود الاستراتيجي".

يذكر أن ترامب قد وجه انتقاداته منذ يومين لوزير الخارجية السابق جون كيري وحمّله مسؤولية عدم تواصل الإيرانيين مع إدارته، قائلاً "كيري يتحدث كثيراً مع الايرانيين وينصحهم بعدم التحدث معنا".