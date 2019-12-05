الجيش السوري يدخل ادلب ... واحتجاجات مندّدةً بممارسات "قوات سوريا الديمقراطية" في دير الزور!

الوقت- أعلن الإعلام الحربي التابع للمقاومة، مساء يوم أمس، أنّ الجيش السوري دخل الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب وحرر بالكامل قريتي العريمة وميدان غزال شرق قرية الكركات، بعد مواجهات مع مسلحي "جبهة النصرة" المنتشرين في المنطقة.

وفي شريط فيديو مسجل من داخل المناطق المحررة أكد الإعلام الحربي أن الجيش حرر أيضاً قرى الجمازية وباب الطاقة والمستريحة في ريف حماه الشمالي الغربي.

وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت وكالة "سانا" بأنّ وحدات من الجيش دمّرت بضربات مركّزة مقارّ لمسلحي "جبهة النصرة" في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي.

وكشفت الوكالة السورية أنّ وحدات من الجيش نفّذت عمليات مكثفةً على محاور تحرّك المسلحين بين ريفي حماة وإدلب.

وعلى الطرف الشرقي من سوريا، قالت الوكالة أنّ مدينة دير الزور قد شهدت يوم أمس احتجاجات مندّدةً بممارسات "قوات سوريا الديمقراطية".

وفي هذا السياق قال الوكالة أن أهالي مدينة البصيرة وبلدات أبو حردوب وذيبان والضمان والحوايج في ريف دير الزور الشمالي خرجوا الجمعة بتظاهرات تنديداً بما أسموها المجزرة التي ارتكبتها قسد والاحتلال الأميركيّ بحق المدنيين في بلدة الشحيل الخميس الماضي، وطالبوا بطرد المسلحين من مناطقهم.