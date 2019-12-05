بلجيكا تدعو الى وقف بيع السلاح للسعودية!

الوقت- طالب وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رينديرز، مساء يوم أمس السبت، الدول الأوروبية بتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب “امكانية” في استخدامها في عدوانها على اليمن، إضافة إلى مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وفي حديث له مع إذاعة "لا بروميير" البلجيكية قال رينديرز "أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية”، مطالباً المناطق الثلاث في بلجيكا وخصوصا والونيا، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.

وأضاف رينديرز الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضا في الحكومة الفدرالية إنه على رئيس السلطة التنفيذية في والونيا، فيلي بورسوس، وهو عضو في الحزب الليبرالي الناطق بالفرنسية مثله، تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب العدوان في اليمن، موضحا أن “هذا ما تنص عليه العقود".

وتابع أن بورسوس “أعلن بنفسه ذلك قائلا إنه إذا كانت هناك عناصر تظهر فعليا استخدام أسلحة في نزاع جار كما يحدث اليوم في اليمن، علينا أن نذهب باتجاه قرارات تعليق، واعتقد أن حكومة والونيا ستفعل ذلك".

وكانت سفينة الشحن السعودية “بحري ينبع” قد منعت من الرسو في مرفأ هافر بعد المطالبات الفرنسية بعدم بيع السلاح للسعودية بسبب استخدامها في حرب اليمن.

كما ويشار إلى أنه في بلجيكا تملك السلطات التنفيذية في المناطق فلاندر ووالونيا وبروكسل صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير. وفي والونيا وحدها تتركز ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، وفي هذه المنطقة تتسم عمليات تصدير الأسلحة إلى الرياض أحد أكبر الزبائن، بحساسية خاصة. وتتمركز في المنطقة مجموعتا إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية “إف إن هرستال".

يذكر أن حكومة فيلي بورسوس قد أعلنت الخميس الماضي، إن والونيا "لم تعد تمنح أي إجازة تصدير إلى السعودية" منذ قضية الصحافي السعودية جمال خاشقجي “أي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018".