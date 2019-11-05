خرازي: الشعب الإيراني متشائم من أوروبا

الوقت- أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي، اليوم السبت، أن فرصة أوروبا محدودة لإنقاذ الاتفاق النووي.

التقى كمال خرازي، الذي يزور فرنسا للمشاركة في منتدى القادة من أجل السلام، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية ماريل دو سارنز.

وأشار خرازي خلال هذا اللقاء إلى مواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية، قائلاً: "إن الشعب الإيراني متشائم من أوروبا بسبب عدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي وتبعيتها لسياسة ترامب في الحظر والخضوع لقرارات أمريكا الخارجة للحدود".

ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تفاوضت بصدق وبالتالي أبرم الاتفاق النووي الذي حظي بموافقة مجلس الأمن الدولي، لكن بالرغم من تنفيذ التعهدات من قبل ايران، إلا ان أوروبا اكتفت باتخاذ موقف سياسي وتقاعست عن تنفيذ تعهداتها، وبالتالي قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعليق تنفيذ بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي.

وتابع: إن فرصة الشهرين هي فرصة جيدة لأوروبا لتعويض إجراءاها السابق ومنع وفاة الاتفاق النووي عبر التسريع بتنفيذ آلية إينستكس المالية لتسهيل التبادلات التجارية والمالية.

من جهتها أعربت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية عن انزعاجها من قرارات أمريكا وضغوطها على أوروبا، منتقدة انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، مؤكدة أن الاتفاق النووي لم يتمكن من التقدم جيداً على ارض الواقع.

حيث أكدت أن أوروبا وفرنسا لديهما الإرادة وحسن النية للمضي قدماً في صون الاتفاق النووي وتأملان في التوصل إلى حل مناسب.