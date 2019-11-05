محمد علي الحوثي: مجلس الأمن والأمم المتحدة يتحملون مسؤولية استمرار أسوأ أزمة إنسانية في اليمن

الوقت- حمّل رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي مجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار أسوأ أزمة إنسانية نتيجة جرائم الحصار والحظر المفروض على مطار صنعاء وعدم تسليم المرتبات والتجويع المتعمد لليمن.

وبيّن أن "الانسحاب أحادي الجانب الذي سيقوم به الجيش اليمني واللجان الشعبية من الموانئ، جاء نتيجة لرفض دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم تنفيذ اتفاق استوكهولم"، مؤكداً أن "دول العدوان هم من يعوقون السلام ويطيلون المجاعة في اليمن".

كما دعا محمد علي الحوثي مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات ضد دول العدوان بعد أن أثبت الشعب اليمني وقيادته وجيشه ولجانه دعمهم للسلام بالانسحاب الأحادي من الموانئ".