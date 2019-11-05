مرة جديدة...ترامب يهين السعودية ويطالبها بدفع الثمن!

الوقت- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة خلال كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره في ولاية فلوريدا ضمن حملة تدعو لإعادة انتخابه رئيسا لأمريكا في العام 2020، أن على السعودية دفع ثمن الحماية التي توفرها لها أمريكا.

وذكر ترامب بإن السعودية دولة غنية جدا ليس لديها شيء سوى المال، "فأعتقد أن بإمكانهم (السعوديين) دفع المال مقابل دفاعنا عنهم".

وأضاف: "هناك الكثير من الدول التي ندافع عنها، وليس من العدل أن يدفعوا ثمنا قليلا، لكنهم سيدفعون، فهم يشترون كمية كبيرة من المعدات مقابل 450 مليار دولار من بلادنا".

وتابع: "نحن ندافع عن الكثير من الدول الغنية، وهم لا يحترموننا، بصراحة حينما أطلب منهم ذلك يدهشون ويقولون إنه لم يسبق أن طلب أحد منهم ذلك. لا يقولون ذلك بالمعنى الحرفي، فهم أذكياء لكن يمكنك أن تشعر بذلك من نظرتهم".

وكان ترامب قد أهان الملك سلمان بن عبد العزيز في أواخر الشهر الماضي لجمهوره في ولاية ويسكونسن (شرقي أمريكا)، حيث قال إنه اتصل بالملك سلمان، وقال له: "أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال"، حينها قال العاهل السعودي: "لكن لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى اتصالا كهذا في السابق"، فقال ترامب: "هذا لأنهم كانوا أغبياء". وأكد ترامب أنه لا يريد أن يخسر حليفا ثريا كالسعودية وهي اشترت من بلاده ما قيمته 450 مليار دولار، مضيفا: "وعسكريا ندعم استقرارهم".

وفي أكتوبر الماضي قال ترامب في تغريدة له على تويتر أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لن يبقى في السلطة دون دعم الجيش الأمريكي ولو لأسبوعين.