شاهد بالفيديو كيف يعنف رجال الشرطة الأمريكية النساء في بلادهم!

الوقت-انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يوم أمس مقطع فيديو جديد يوثق اعتداء وحشيا من طرف شرطي أمريكي على شابة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعيد إيقافه لسيارتها على طريق عام.

وإثر هذا الحادث فتحت قيادة الشرطة في مدينة ريو فيستا الأمريكية، تحقيقا موسعا حول الحادثة وملابساتها، عقب انتشار الفيديو الذي يظهر استخدام العناصر للقوة المفرطة، خلال إيقاف الشابة على طريق عام وفي سياق إجراء روتيني.

ومع انتشار المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، طالب نشطاء أمريكيون بفتح تحقيق موضوعي في الحادثة، وإيقاف استخدام الشرطة الأمريكية للعنف.

يذكر أن معدلات العنف في أمريكا تعد من المعدلات المرتفعة في العالم وخاصة تلك التي تتعلق باعتداءات رجال الشرطة على الأمريكيين.