10 ملايين أمريكي يقولون لترامب "حان وقت الرحيل"!

الوقت- في خطوة غير مسبوقة، قدم برلمانيون ديموقراطيون ومنظمات حقوقية يوم أمس الجمعة في العاصمة واشنطن عرائض وقعها في المجموع أكثر من عشرة ملايين شخص يطلبون من الكونغرس إطلاق إجراءات عزل الرئيس ترامب.

ومن أمام البيت الأبيض شدد عضو مجلس النواب الديمقراطي آل غرين على ضرورة رحيل ترامب، مشيرا الى وجود اسباب كثيرة لا يمكن حصرها للمطالبة بإقالة ترامب. وحث ال غرين مجلس النواب على العمل لمواجهة الأزمة الدستورية التي احدثها ترامب في البلاد والبدء باجراءات عزله.

بدورها اعتبرت النائبة الديمقراطية والمسلمة أيضاً رشيدة طليب ان فترة رئاسة ترامب هي حقبة قاتمة لأمريكا، واضافت انه من وجهة نظرها، حان الوقت، للكفاح ولمواجهة هذه الحقبة.

هذه الخطوة جاءت بعد أسابيع من توتر الوضع بين الديموقراطيين والبيت الأبيض الذي يرفض التعاون مع التحقيقات العديدة التي تجريها لجان في الكونغرس بمجلسيه ولا سيّما بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وهذا ما اعتبرته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أزمة دستورية تمر بها البلاد سببها ان ترامب وإدارته تجاهلوا قسم اليمين الذي أدّوه، واضافت انهم يشكلون عقبة أمام حماية الانتخابات في البلاد وحصول الشعب الأمريكي على الحقيقة، مشيرة إلى أن الكونغرس قد يكون في صدد إعداد إجراءات أخرى للتعامل مع قضية عرقلة التحقيقات التي يقوم بها.