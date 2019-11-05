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أخبار

شهيد وعشرات الجرحى في جمعة "موحدون في مواجهة واسقاط صفقة القرن"

السبت 6 رمضان 1440
 
 
 
 
 
شهيد وعشرات الجرحى في جمعة "موحدون في مواجهة واسقاط صفقة القرن"

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الوقت-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء يوم أمس الجمعة استشهاد المواطن عبد الله جمعة عبد العال (24 عاما) متأثرا بجراح اصيب بها خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق رفح.

ووفقاً للبيان لبذي صدر عن الوزارة، فقد أصيب 30 مواطناً برصاص الاحتلال الاسرائيلي والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع على المواطنين الذين وصلوا لمخيمات العودة للمشاركة في الجمعة الـ 58 لمسيرة العودة وكسر الحصار، التي تحمل عنوان “موحدون في مواجهة الصفقة”.

وأشارت مصادر من غزة أن حشودا كبيرة من المواطنين شاركت يوم أمس الجمعة في المسيرة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وفي السياق أكدت الهيئة في بيان صحفي لها استمرار المسيرات السلمية عند حدود غزة، مشيدة بالمشاركة الحاشدة لجماهير شعبنا في ميادين العودة الخمس شرق القطاع يوم أمس تحت عنوان (موحدون في مواجهة واسقاط صفقة القرن).

وشددت الهيئة على أنه رغم كل المؤامرات والقتل، والتشرد واللجوء، ورغم المجازر والحصار، ومحاولات التذويب وطمس الهوية، تبقى جماهيرنا متمسكة بحقها وقضيتها العادلة، رافضة كل أشكال التوطين ومؤامرات تصفية حقوقه الوطنية.

وأفادت الهيئة أن المشاركة الجماهيرية من مختلف قطاعات شعبنا في هذه الجمعة الاستعداد العالي للدفاع عن الحقوق والتمسك بالثوابت، والإصرار على رفضها لكل مشاريع التصفية التي تستهدف قضيتنا الوطنية، ولتوجه رسائلها بأن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة بطابعها الشعبي السلمي ولا مساومة عليها مهما كانت الأسباب.

وبحسب بيانها الذي نشر يوم أمس: “إننا جميعاً موحدون في رفضنا لصفقة القرن، مؤكدين أنها لن تمر، وسيسقطها شعبنا كما أسقط في السابق الكثير من مشاريع التصفية التي كانت تستهدف حقوقنا. فمواجهة هذه الصفقة تستدعي تكاتفا عربيا اسلاميا ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وكما وطالبت الهيئة وفي خضم التطورات والتحديات الخطيرة التي تعصف بقضيتنا، بإقامة” لقاء وطني عاجل ” للأمناء العامين للفصائل لتوحيد الموقف الفلسطيني لإسقاط صفقة القرن وإشاعة مناخات الوحدة والمشاركة الوطنية، ولتأسيس لاستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال وكافة المشاريع التصفية.

وفي ختام البيان، دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار كافة قطاعات الشباب والعدائيين والفرق الرياضية للمشاركة في الفعالية “جمعة مارثون العودة ” الرياضي الذي سيعقد يوم الجمعة القادم في مخيمات العودة شرق غزة المحاصر.

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فلسطين غزة مسيرات العودة الكيان الإسرائيلي صفقة القرن

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