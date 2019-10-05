رئيس الوزراء القطري الأسبق: الدول العربية في الخليج لها دور ثانوي و تطبل لامريكا فقط

الوقت-اكد حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، إن التصعيد الراهن في منطقه الخليج الفارسي، الذي تدعمه بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لن يؤدي إلى نشوب صدام عسكري واسع مع إيران، مؤكدا ان الدول العربية في منطقة الخليج لها دور ثانوي تطبل لامريكا مهما فعلت.

وأوضح “آل ثاني” في تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر أن الهدف من هذا التصعيد كما يرى هو إعادة الاتفاق النووي إلى مائدة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في المقام الأول.

وتابع موضحا:”وللأسف فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تراودها أحلام إلحاق هزيمة عسكرية بإيران، كما كانت تحلم قبل توقيع الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، ووجدت هذه الدول نفسها مضطرة للإشادة بالاتفاق عند توقيعه آنذاك.”

ولفت حمد بن جاسم إلى أن دول الخليج للأسف مجرد طرف ثانوي “نعمل بردات الفعل دونما رؤية تحددها مصالحنا.”

وأشار إلى أن هدم مجلس التعاون الخليجي وتقويضه، كما يحدث اليوم يصب في مصلحة الغير ويدمر مصالح دول المجلس، ولا يخدم إلا مصالح من يريدون إبرام اتفاقيات جديدة مع إيران، وأضاف:”أما نحن فسنطبل لتلك الاتفاقات كما فعلنا في المرة الأولى.”

واختتم “آل ثاني” تغريداته بالقول:”وكما قلت أكثر من مرة فأنا لا اتفق مع إيران في كل شيء، ولا أختلف مع الغرب في كل شيء، ولكن هناك مصلحة قومية لدول مجلس التعاون والعالم العربي، يجب أن تظل حاضره في حساباتنا ويحترمها الأصدقاء قبل الأعداء حتى نصبح فاعلين لا مطبلين!”

وتأتي تصريحات ال ثاني بالتزامن مع هبوط قاذفات القنابل B52H الأمريكيه في قاعدة العديد الأمريكية في دولة قطر حين كان من المفترض ان تهبط في احدى القواعد الأمريكية في السعودية او الاماارت و لكنها آثرت قاعدة العديد لقربها من مسرح الحرب التي تهدد امريكا باشعالها في دول الخليج الفارسي.