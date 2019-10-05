ظريف: على الاتحاد الأوروبي تنفيذ تعهداته بدل مطالبة إيران بالتزامها من جانب واحد

الوقت- نشر وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف تغريدة عبر حسابه في تويتر، اليوم الخميس، طالب فيها الاتحاد الاوروبي بتنفيذ تعهداته بدل مطالبة ايران بالتزامها من جانب واحد بالاتفاق النووي.

واضاف وزیر الخارجیة الايراني فی تغریدته : ان البیان الصادر الیوم عن الاتحاد الاوروبی یكشف عن اسباب وصول الاتفاق النووی الى ما هو علیه حالیا؛ ان أمريكا منذ عام وهی تمارس البلطجیة على اوروبا وباقي العالم، فیما یكتفی الاتحاد الاوروبی على الاعراب عن 'اسفه' لا غیر.

وفی الختام اكد ظریف على الاتحاد الاوروبی بتنفیذ تعهداته بما فیها تطبیع العلاقات الاقتصادیة (مع ایران)، بدل مطالبة ایران ان تفی بتعهداتها من جانب واحد ازاء اتفاق متعدد الاطراف

وكانت ايران قررت امس اعطاء مهلة 60 يوم لدول الاتحاد الاوروبي لتنفيذ تعهداتها وابلغتهم تراجعها عن بعض بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب