"انصار السنة" اقوى تنظيم سري مسلح بالسعودية هو تعداد منتسبيه بعشرات الالاف

الوقت-قال حساب "اتحاد جزيرة العرب " الشهير على تويتر ان هناك تنظيم سري في السعودية اسمه "انصار السنة " وتعداد منتسبيه بعشرات الالاف و يشمل سعوديين ويمنيين وسودانيين ومصريين وقله من الأردنيين.

وقال الاتحاد عن "اقوى تنظيم سري مسلح بالسعودية هو "انصار السنة" تعداد منتسبيه بعشرات الالاف سعوديين ويمنيين وسودانيين ومصريين وقله من الاردنيين ولهم قيادة سرية رئيسية وفرعية ولهم مقرات سرية رئيسية وفرعية ولهم رؤوس اموال بمئات الملايين ولهم انشطة تجارية وغسيل اموال بالمليارات".. و اضاف انه التنظيم الوحيد المسلح القادر على استهداف طائرة او موكب ابن سلمان عندما يريد قادة التنظيم ذلك بالإضافة الى امتلاكه اسلحة محظورة وتقنية متطورة جدا منها صواريخ مضادة للدروع وصواريخ مضادة للطيران.

و عن قادة التنظيم كشف الاتحاد ان قيادة واعضاء التنظيم هم شيوخ دين ( كبار ) وضباط بكافة القطاعات الامنية والعسكرية والمخابراتية ورجال اعمال ارصدتهم مليارات وانشطتهم عابرة للقارات والابراج التي يمتلكونها بطريق الملك فهد بالرياض.. مضيفاً أن انصارالسنة لهم جوامع ومساجد واستراحات تغطي كافة الاحياء في مدن الرياض-القصيم واغلب المدن.. كاشفاً أن اعضاء قياداته الوسطي طلاب كلية الشريعة جامعة الامام من العام 93م الى 2010 وبعد ذلك العام بدأ اختراق المباحث لقيادات التنظيم ولكنة فشل.

و في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر رصدها "الواقع السعودي", وجه حساب الاتحاد حديثه لمنتسبي الجيش السعودي من ضباط وضباط صف وجنود مذكراً إياهم بالعذاب الذي ينتظرهم جراء ظلمهم لليمنيين وانسياقهم خلف ابن سلمان قائلاً : "اخواني الضباط وضباط الصف والجنود قتل وتجويع شعب عربي مسلم جار هل هو من الدين والاخلاق ومن المستفيد ولماذا وهل تعتقدون انكم من عذاب اللة تنجون لا والله لن ينجا من الظلم احد شارك به".

و تحدث حساب الاتحاد عن الصراع بين محمد بن سلمان وبقية ال سعود على العرش مؤكداً انتقال الصراع الى الدائرة الاقرب والاخطر وهو صراع ابن سلمان واخوته من والده.. و تابع قائلاً: " باختصار الكل حذر ويترقب وخائف ومضطرب ومتوتر.. المفاجأة هي ان عملية التنسيق مع التنظيمات المسلحة المتطرفة من قبل ال سعود بلغت مرحلة متقدمة".

و أشار الحساب الى أن ال سعود دفعوا مليارات الدولارات لاشعال الحروب بين المسلمين ودولة ال سعود سوف تشتعل فيها النيران بدون ان يكلف المسلمين هللة واحدة .. معقّباً: "هي ارادة الهية تعطينا درسا ربانيا ان مقومات الشر تعود على اصحابها دون ان يكلف الضحايا شئ" مستدركاً بالقول أن الشعب الوحيد بالعالم اليوم الذي وصل مرحلة الانفجار هو الشعب السعودي فقر غلاء ضرائب بطالة ظلم سجون خوف ديكتاتورية حياة بؤس انحلال عنوسة امراض نفسية وعضوية وخلقية كل هذه العوامل وقود انفجار شعبي لم يعمل حسابة ابن سلمان لانه جاهل ومحاط بسفهاء" مؤكداً ان اكبر مشكلة استراتيجية تواجه ابن سلمان هي فشل مشروع الفتنة السنية الشيعية لانه وضع مشايخ وقادة وعرابي ورموز الفتنة بالسجون. لذلك اليوم الصراع ضد ابن سلمان هو مواجهة شعب ضد حاكم مستبد.. مؤكداً أن السنّة تيقظوا وتنبهوا وفطنوا الان ولايمكن استغلالهم من قبل ال سعود".