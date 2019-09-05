تقرير أوروبي : السعودية تقتل اليمنيين بأسلحة بلجيكية

الوقت- كشف تقرير إعلامي أوروبي جديد عن استخدام السعودية أسلحة وذخائر مستوردة من بلجيكا، في الحرب المتواصلة على اليمن منذ مارس 2015.

وبحسب التقرير الذي نشرته قناة "إف آر تي"، البلجيكية والذي حمل عنوان "أسلحة بلجيكا"، أن السعودية استخدمت في الحرب على اليمن بنادق رشاشة من نوع "إف إن إف 2000" البلجيكية، ومقاتلات تنتجها التكنولوجيا بالبلد الأخير.

كما استخدمت ناقلة الوقود "إيرباص - أي 330"، علاوة على استخدامها مدرعات "بيرانا لاف-25" (سويسرية معدّلة)، بحسب التقرير.

وأوضح أن الأسلحة تُرسل من بلجيكا إلى "الحرس الوطني السعودي"، مشيراً إلى أن تلك القوات تشارك بشكل فعال في الحرب على اليمن ضد الحوثيين.

وعلى الرغم من إعلان حكومة منطقة والونيا البلجيكية وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، فإن التقرير يكشف استمرار بروكسل في ذلك.

التقرير الذي اطلّع مُعّدوه على وثائق ميناء "أنتويرب" البلجيكي، أكد أن منطقة والونيا صدّرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين تحالف عدواني تقوده السعودية والإمارات لاحتلال البلاد تحت مزاعم اعادة الشرعية لهادي وبين الجيش اليمني واللجان الشعبية المتهمة بتلقي دعم إيراني، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وبات معظم سكان البلد العربي بحاجة إلى مساعدات إنسانية،وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.