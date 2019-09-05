مجلس النواب الأمريكي يطالب بالوثائق الخاصة بتحقيق مولر

الوقت- طالب رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي لشؤون الاستخبارات أدام شيف، المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، منح اللجنة الوثائق الخاصة بـتحقيق روبرت مولر في "التدخل الروسي" المزعوم.

يذكر أن هذه الوثائق تضم "كل المعلومات حول عمل الاستخبارات التي شملها تحقيق المدعي الأمريكي الخاص بالإضافة إلى النسخة غير المحررة لتقريره وكذلك الأدلة ذات الصلة".

وأنهى روبرت مولر في أبريل الماضي تحقيقه حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والذي استمر أكثر من عامين. وأكد في تقريره الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، غير أنه لم يعثر على أي أدلة على وجود "مؤامرة" بين الرئيس ترامب وروسيا، وهو ما نفاه البيت الأبيض والكرملين على حد سواء. ولم يتوصل مولر إلى أي استنتاج معين حول مسألة عرقلة ترامب للعدالة.