صالحي: إذا استلزم الأمر يمكننا تخصيب بنسبة 20 بالمئة في غضون 4 أيام

الوقت- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي، اليوم الاربعاء، إذا استلزم الأمر يمكننا في غضون 4 أيام البدء بالتخصيب بنسبة 20 بالمئة.

وفي تصريح له على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية قال علي أكبر صالحي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكّنت بفطنة كشف السلوك الأمريكي المنافق للرأي العام العالمي".

وأشار صالحي إلى أن تصريحات روحاني اليوم هي على أساس البند 26 من الاتفاق النووي، قائلاً: "عندما تحدد إيران أن الطرف الآخر لم يعمل بتعهداته بشكل جيد يمكنها تعليق جانب من الاتفاق النووي حتى يتم تقييم سلوك الطرف الآخر".

وبيّن صالحي أن الرئيس روحاني أعلن عدم بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل نظراً لعدم تعويض باقي أعضاء الاتفاق النووي لاسيما أوروبا انسحاب امريكا من هذا الاتفاق، قائلاً: "نحن لسنا ملتزمين بمراعاة سقف 300 كلغ لتخصيب اليورانيوم وسقف 130 طن للماء الثقيل"، وكانت رسالة السيد روحاني أننا لن نلتزم بمراعاة هذه السقوف.

وحول مهلة 60 يوماً لمجموعة 4+1، قال: "إذا تمكّن الجانب الآخر من تأمين مطالب إيران في غضون 60 يوماً نحنا تركنا المجال مفتوحاً لنعمل وفق الاتفاق النووي ولكن إذا أرادوا عدم الوفاء كما السابق فإن إيران ستخطو خطواتها التالية".

وأضاف: "إيران ليس لديها خطة للانسحاب من الاتفاق النووي وستتخذ القرارات في إطاره وبما يتناسب مع الأوضاع."