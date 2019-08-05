مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني

الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي جراء عمليات نفذتها وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظتي الجوف والبيضاء.

وبيّن مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية استهدفت مجموعة من مرتزقة العدوان فجر اليوم الأربعاء بكمين في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ما أدّى إلى سقوط عدد من المرتزقة بين قتيل وجريح.

كما قتل عدد من مرتزقة العدوان وأصيب آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في البيضاء.

كذلك قتل عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي أمس في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان ومحافظة الجوف شمال اليمن.