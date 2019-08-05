وسط تورّط جديد.. فرنسا تشحن أسلحة جديدة لتحالف العدوان

الوقت- وسط تورّط فرنسي جديد في العدوان على اليمن، من المتوقع أن تصل سفينة الشحن السعودية " بحري ينبع" التي تمتلكها السلطات السعودية إلى مرفأ هافر الفرنسي لنقل قطع مدفعية من صنع فرنسي موجهة إلى مرفأ جدة السعودي.

وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً في البرلمان الفرنسي، وقال النائب الشيوعي جان بول لوكوك الثلاثاء خلال جلسة أسئلة للحكومة داخل الجمعية الوطنية: "قتل أكثر من 60 ألف شخص وهناك نحو 16 مليون يمني مهددين بالجوع لكن فرنسا باسم دبلوماسية الكسب المادي تواصل بيع السلاح إلى السعودية بعيداً عن الأضواء".

كما كشفت مذكرة سرية صادرة عن الاستخبارات الفرنسية عن استخدام المدافع الفرنسية من نوع سيزر في قصف المناطق السكنية الحدودية بعد أن نصبت على الحدود بين اليمن والسعودية.

يذكر أن السلطات الفرنسية تواجه انتقادات شديدة من الصحافة والعديد من المنظمات غير الحكومية لأنها تعتبر أن الأسلحة الموجّهة إلى الرياض وأبوظبي قد تكون تستخدم ضد المدنيين في اليمن.