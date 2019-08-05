صحيفة بريطانية: إصلاحات ولي العهد السعودي في بلاده كانت كاذبة

الوقت- أكدت صحيفة "صانداي تايمز" البريطانية، إن "اصلاحات" ولي العهد السعودي في بلاده كانت كاذبة مشيرة الى ان الاخير قام بإنشاء دولة بوليسية مفرطة في تطرفها، تشمل تعذيب النساء في السجون.

واضافت الصحيفة البريطانية في تقرير حمل عنوان " الإصلاحات السعودية: تعذيب النساء في السجون"، تحدث عن اعتقال الناشطات السعوديات خاصة لجين الهذلول.

وأكدت الصحيفة أن ما تعرضت له الهذلول مع الناشطات السعوديات المعتقلات من تعذيب يعكس تحوّل السعودية إلى مرحلة مظلمة في ظل حكم محمد بن سلمان الذي لم يُحاسب على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي العام المنصرم.

وأورد التقرير تصريحات للناشطة لينا الهذلول شقيقة لجين، المقيمة في بلجيكا، قالت إنهم في السابق كانوا يواجهون تهمة "الكفر"، أما الآن فالسعوديون أصبحوا يقبعون في السجون دون تهم، وقالت لينا الهذلول إن المحققين طلبوا من شقيقتها العمل لصالحهم وذلك بإقناع الفتيات السعوديات اللائي هربن إلى خارج المملكة بالعودة إلى السعودية وإلى أسرهن، "لأن هؤلاء الفتيات معجبات بلجين"، مؤكدة أن شقيقتها رفضت ذلك.

وفي محاولة لاحتكار اعلان السماح للنساء بقيادة السيارة لخدمة مصلحته الخاصة، اضطهد النظام الناشطات في مجال حقوق المرأة، اللائي حاولن نسب القرار إلى نضالهن التاريخي لتغيير هذه السياسة، وتم إلقاء بعضهن في السجن، ووفقا لبعض التقارير فقد تعرضن للتعذيب.