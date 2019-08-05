إيران: أنصار الله يقاتلون بأسلحة سعودية

الوقت- اكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ان حركة انصار الله اليمنية تقاتل بأسلحة سلمتها السعودية إلى اليمن في عهد (الرئيس اليمني السابق) علي عبد الله صالح.

ونفى ظريف في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اتهامات واشنطن والدول الحليفة لها لطهران بدعم جماعة أنصار الله عسكريا ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأضاف أن أمريكا تتهم إيران بدعم اليمنيين عسكريا "للتستر على حضورها في المنطقة وعلى الأعمال التي قامت بها وقد تعتبر جرائم حرب"، مؤكدا أن الدعم الإيراني للجماعة محض سياسي.

واعتبر الوزير الإيراني أن "الحل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في اليمن هو خلق الظروف التي تمكن جميع الأحزاب اليمنية من تشكيل حكومة وطنية وشاملة دون تدخل خارجي"​​​.

وتشن السعودية منذ عام 2015 عدوناً متواصلاً على اليمن ادى الى سقوط عشرات الاف الضحايا المدنيين وتدمير كبير في البنية التحتية وانتشار الامراض بشكل كثيف نتيجة تراجع الخدمات الصحية.