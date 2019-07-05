أمين عام النجباء: المقاومة بكل فخر واقتدار هزمت الوجود الأمريكي في العراق

الوقت- أكد الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، أن المقاومة هزمت الوجود الأمريكي في العراق وأجبرته على الانسحاب.

وفي كلمته خلال مهرجان تكريم الشهداء المدافعين عن المقدسات تحت عنوان "هو اجتباكم" الذي انعقد في بغداد أشار الأمين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء إلى "أن النجباء قبل ثماني سنوات في مثل هذه الأيام لبّوا نداء السيدة زينب عليها السلام، وذهبنا إلى سوريا في وقتها وسط هجمة إعلامية شرسة ورفعنا في ذلك الوقت شعار "لن تسبى زينب عليها السلام مرتين"، جميع العالم كان يتصور بأن سوريا ستنتهي وأن ذهابنا هناك كان تهوراً وتهلكة ولن يغير شيئاً، لكن اليوم وبعد ثماني سنوات أدرك الجميع صواب وجودنا هناك في ذلك الوقت".

ولفت الى انتصارات محور المقاومة في ميادين الجهاد ضد القوى الاستكبارية والارهاب التكفيري، موضحاً أن المقاومة بكل فخر واقتدار هزمت الوجود الأمريكي في العراق وأجبرته على الانسحاب، وجعلت رأس الشر إن أراد دخول العراق يدخله متخفياً كاللصوص، وثم قضت على التنظيمات التكفيرية والعصابات الإجرامية خلال فترة قصيرة أريد لها إن تطول لأكثر من عشرين سنة.

وتابع امين عام النجباء أن الامام الخميني (قدس سره الشريف) قال: أن "طريق القدس يمر من كربلاء"، وهذا الامر يجعل مسؤولية كبيرة على عاتق المقاومة والشعب العراقي، لان هذا الطريق حتما سيمهد لدولة العدل الالهي.

كما حذّر الكيان الصهيوني، قائلاً، اخشوا من اليوم الذي نرفع فيه رايات "يا زهراء " حيث في ذلك اليوم لا يمكن تمييز تل أبيب وحيفا من صحاري اتا كاما في أمريكا الجنوبية فنحن رجال أفعال وليس أقوال نحن رجال الميادين والجهاد وننفذ على ارض الواقع ما نقول، ولن نخلع ملابس الحرب نهائياً إلا بعد قطع رأس الأفعى أمريكا وإسرائيل مصنع الإرهاب ومنبعه.

ولفت هذا القائد البارز في الحشد الشعبي الى تشكيل لواء تحرير الجولان من قبل المقاومة الاسلامية حركة النجباء، قائلا: أعلنا في حركة النجباء سابقاً عن تأسيس لواء الجولان لكي يعلم الكيان الصهيوني جيداً أننا لن ننثني أمام مشاريعه التكفيرية التي تخوض عنه حرباً بالنيابة لينعم هو بالسلام ووكلائه يقتلون المسلمين.

كذلك أشاد الشيخ أكرم الكعبي ببطولات الشعب اليمني في مواجهة التوحش والحصار السعودي الجائر، واصفا انتصارات الشعب اليمني بالانتصارات التي أبهرت العالم وفضحت ال سعود ومن يقف خلفهم.