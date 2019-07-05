مقرر الامم المتحدة: فرض أمريكا للعقوبات الاقتصادية انتهاك لحقوق الإنسان وقواعد السلوك الدولي

الوقت- أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة إدريس الجزائري، أن استخدام العقوبات الاقتصادية لأغراض سياسية ينتهك حقوق الإنسان.

حيث قال المقرر الأممي الخاص المعني بالتأثير السلبي للعقوبات، إدريس الجزائري: "إن فرض أمريكا "إجراءات قسرية من جانب واحد" على كوبا وفنزويلا وإيران انتهاك لحقوق الإنسان وقواعد السلوك الدولي".

وفي بيان له، قال إدريس الجزائري إن استخدام العقوبات الاقتصادية لأغراض سياسية "ينتهك حقوق الإنسان وقواعد السلوك الدولي."

وبيّن الخبير الأممي أن "تغيير أي نظام من خلال تدابير اقتصادية من المحتمل أن يؤدي إلى إنكار حقوق الإنسان الأساسية وربما إلى إحداث مجاعة، وهذه ممارسة غير مقبولة مطلقا في العلاقات الدولية."

وأشار إلى أنه "لا يجب أبداً حل الشواغل الحقيقية والخلافات السياسية الخطيرة بين الحكومات عن طريق التعجيل بالكوارث الاقتصادية والإنسانية، وجعل الأفراد العاديين رهائن لهذه الكوارث.