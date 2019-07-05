الهيئة العليا للانتخابات التركية تحكم بإعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول

الوقت- أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المتعلّق بإعادة عملية التصويت في إسطنبول يوم أمس الاثنين إبطال فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو مصدرة قرار بإعادة الانتخابات، وقالت الهيئة إن القرار "اتخذ من أغلبية أعضاء اللجنة، وهي ستجري في 23 من حزيران/يونيو المقبل".

وعلى اثر هذا القرار، أعرب مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم عن احترامه له، مؤكداً عزمه على "خدمة مدينة إسطنبول وسكانها"، معتبراً أنّ "تركيا هي دولة قانون"، وأنّه يحترم قرار اللجنة العليا للانتخابات، متمنيًا أن "يحملَ قرار اللجنة كل الخير لمدينة إسطنبول".

بدوره وصف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قرار اللجنة بإبطال فوزه في الانتخابات بـ"الخيانة"، قائلاً في تصريحات صحفية أن "أولئك الذين يتّخذون قرارات في تركيا ربما وقعوا في الخيانة".

من جهته وصف حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، قرار إعادة الانتخاباتِ المحلية في إسطنبول بالـ"دكتاتوريةِ الصريحة"، وقال نائب رئيس الحزب أونورسال أديجوزيل إنّه "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية، وإن النظام الذي يُلغي إرادة الشعبِ ويتجاهل القانون ليس ديمقراطياً ولا شرعياً".