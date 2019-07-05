طهران تعلّق على بيان بولتون حول حاملة الطائرات الأمريكية

الوقت- ردّ المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي،على بیان مستشار الأمن القومي الأمریكي، جون بولتون، حول إرسال حاملة الطائرات للمنطقة.

وقال خسروي، إن القوات المسلحة الإيرانية تجري عمليات مراقبة مكثفة لحاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لینكول"، وأضاف قائلا: "إن بولتون یفتقر إلى الخبرة العسكریة والأمنیة، وإن تصریحاته جاءت لأغراض استعراضیة".

وأضاف: "أنه بعد الرصد الدقیق من جانب القوات المسلحة للجمهوریة الإسلامیة، تبین أن حاملة الطائرات لینكولن كانت قد دخلت میاه البحر الأبیض المتوسط قبل 21 یوما، إذن بیان بولتون جاء لأغراض غاشمة في توظیف حادث كان قد فقد أهمیته، بهدف إثارة حرب نفسیة".

وتابع خسروي: "من المستبعد أن یرغب قادة الجیش الأمریكي في اختبار الطاقات المؤكدة للقوات المسلحة الإیرانیة".

وكان بولتون قد صرح يوم الأحد بأن أمريكا بدأت بنشر معدات عسكرية لتكون "على أتم الاستعداد للرد في حال وقوع أي هجوم" من قبل إيران أو حلفائها.