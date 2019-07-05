وزارة الخارجية الصينية: إيران لديها الحق القانوني والشرعي بالتعاون النووي مع العالم

الوقت- اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كانغ شوانغ، يوم أمس الاثنين خلال مؤتمره الصحفي على ان بكين تثمن التزام ايران التام والدقيق بالاتفاق النووي، وترى ان تعاون طهران النووي مع سائر البلدان يتسم بصفة قانونية وشرعية.

وفي معرض حديثه عن العقوبات الأمريكية على ايران لفت شوانغ الى ان الصين شكلت منذ بداية الاتفاق النووي في 2015 احدى ركائز هذا الاتفاق، وهي تواصل الى جانب سائر الاطراف ذات الصلة في اتباع ودعم الاتفاق النووي. مؤكداً ان بلاده تواصل دعمها للاتفاق النووي الموقع في 2015.

وطالب المتحدث الصيني المجتمع الدولي بضرورة تنفيذ كامل الاتفاق النووي وبصورة موثقة وفاعلة؛ مبينا ان هذا الاتفاق يسهم بشكل كبير في الحد من التسلح النووي وحماية السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.

وأضاف ان الصين تعارض الحظر الاحادي والاحكام السلبية الامريكية بعيدة الامد ضد ايران.

وختم شوانغ مؤتمره قائلاً ان بكين تعتقد ان التعاون في مجال الطاقة النووية بين إيران وسائر بلدان المجتمع الدولي يتسم بكامل الشرعية ويأتي في اطار القانون والمنطق؛ بما يستدعي احترام وحماية هذا التعاون.