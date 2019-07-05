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  الثلاثاء 2 رمضان 1440

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أخبار

البحرين تحكم على 75 شخصاً بالإعدام والمؤبد وسحب الجنسية

الثلاثاء 2 رمضان 1440
 
 
 
 
 
البحرين تحكم على 75 شخصاً بالإعدام والمؤبد وسحب الجنسية

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الوقت- قامت محكمة التمييز البحرينية، يوم أمس الاثنين بتأييد أحكام جرمية بحق53 شخصاً، شملت الإعدام والمؤبد والسجن مدة تصل إلى 15 سنة، كما تضمنت غرامات تصل إلى 100 ألف دينار بحريني (265 ألف دولار)، وتجريد 62 واحداً منهم من الجنسية.

وبحسب الصحف بحرينية، فانّ هؤلاء الأشخاص يعملون في منظمات تعتبرها المنامة "إرهابية"، وقد خططوا لتهريب السجناء من سجن "جو"، وتشكيل خلية سرية تحت اسم "غروب البسطة".

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية إنّ محكمة التمييز كانت قد أيدت حكم الإعدام بحق مواطنين بحرينيين أدينا في أعمال إرهابية، كما أيدت أحكام السجن بحق 56 مداناً في القضية التي تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات، كما أيدت تجريد 47 من المدانين من الجنسية البحرينية.

وبحسب الصحيفة، فقد حكمت "التمييز" البحرينية أيضاً في قضية ثانية بأحكام بالسجن ضد 17 مداناً فيما عرف بقضية "غروب البسطة"، تراوحت الأحكام بين المؤبد والـ10 سنوات.

واضافة الى ذلك، أيدت محكمة التمييز تجريد 15 منهم من الجنسية البحرينية، وذلك في قضية "التخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها، وتلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبحرين".

يذكر أن البحرين تتعرض لضغوط دولية لوقف سياسة اسقاط الجنسية وقمع الناشطين السلميين البحرينيين والتي بسببها قامت بإلغاء أحكاماً بإسقاط جنسية المملكة صادرة بحق 551 متهماً في إطار قضايا متعلقة بـ"الإرهاب" في 21 مارس 2019.

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البحرين اعتقالات اسقاط جنسية الخليج الفارسي

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