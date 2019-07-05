في الذكرى السنوية الأولى للاتفاق النووي...هكذا سترد ايران على العقوبات الأمريكية!

الوقت- أعلنت مصادر ايرانية مطلعة، يوم أمس الاثنين، ان ايران تنوي الاستفادة من حقوقها في الاتفاق النووي والرد بالمثل على واشنطن في الذكرى السنوية لانسحاب الأخيرة من هذا الاتفاق.

وفي حديث لها مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء، نوهت المصادر الى ان إيران في ردها على عدم وفاء الاطراف الغربية وخاصة امريكا في تنفيذ الاتفاق النووي، تنوي استناداً الى مضمون البنود 26 و36 و37 في الاتفاق النووي، تخفيض بعض تعهداتها والبدء بجانب من الانشطة النووية التي كانت قد توقفت في اطار هذا الاتفاق.

وأضافت المصادر ان الخطط المتوقعة ستكون في إطار الاتفاق النووي، وقضية انسحاب إيران من الاتفاق النووي ليست أمراً مطروحاً في الوقت الراهن.

وبحسب خبراء في الاتفاق النووي فان إيران لديها الحق في تفعيل احد بنود الاتفاق النووي الذي يسمح لها بتعديل او تخفيض تعهدات ايران رداً على اعادة العقوبات. وبحسب الخبراء فان البند 37 ينص على أنه إذا ما فرضت عقوبات على ايران فإن طهران يمكنها وقف تعهداتها بالكامل او جزء منها رداً على ذلك، حيث جاء في نص الاتفاق النووي: " لقد أوضحت ايران انه اذا فُرضت العقوبات بشكل جزئي او كلي فإن ايران ستعتبر هذا الامر بمثابة أرضية لوقف جميع او جزء من تعهداتها وفق هذا الاتفاق النووي".