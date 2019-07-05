تراجع سعودي-بحريني أمام قطر

الوقت- كشف وزير شؤون مجلس الوزراء في البحرين، محمد بن إبراهيم المطوع، تفاصيل أوّل اتصال هاتفي بين أحد قادة البحرين وقادة البحرين، منذ أزمة المقاطعة بين الدوحة ودول المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، التي بدأت منذ 5 يونيو عام 2017.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزير شؤون مجلس الوزراء قوله إن "الاتصال الذي جرى بين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأمير دولة قطر لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين".

وتابع "ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة".

وصدر بيان عن ديوان رئيس الوزراء أكد فيه أن "الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير دولة قطر ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط".

يشار إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية (قنا) في تدوينة على "تويتر" اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن رئيس وزراء البحرين هنأ أمير قطر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

السعودية أيضاً

على صعيد متّصل بالأزمة الخليجية، رحبت المملكة العربية السعودية بالمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قالت وزارة الحج والعمرة إن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من الملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الوزارة عن تخصيص مسار إلكتروني خاص بالمعتمرين القطريين، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

كما رحبت الوزارة بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة "مقام" المخصصة لهم، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.