السيد علي الخامنئي يحدد السلاح الاقوى للانتصار على العدو

الوقت-أعلن الإمام السيد علي الخامنئي، يوم أمس الاثنين، في كلمة له في مراسم محفل الانس بالقرآن الكريم أن القرآن الكريم يعارض الظلم والكفر بشكل واضح ويتصدى للطاغوت بشكل جلي، مشدداً على ضرورة التحلي بالتقوى من أجل تحقيق الانتصار على العدو.

ودعا الإمام الخامنئي إلى التركيز على الكلام الإلهي خلال تلاوة القرآن الكريم، معتبراً أن بالإمكان الوصول إلى مراحل ادراك المفاهيم العميقة للقرآن الكريم وبلوغ الحكمة.

مؤكداً على أهمية عقد جلسات تلاوة القرآن في المساجد خلال شهر رمضان، داعياً إلى مواصلتها والمواظبة عليها.

خاتماً حديثه قائلاً “عندما يتحدث القرآن عن العاقبة للمتقين يقول ان من يريد الانتصار على العدو عليه ان يكون من المتقين”.