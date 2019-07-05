مصادر “اسرائيلية”: صاروخ بدر 3 خلف اضراراً جسيمة واصابات كثيرة

الوقت-قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، يوم أمس الاثنين، لموقع تيك ديبكا العبري بان صاروخ بدر3 ” 3 Badr ” الذي اطلقته الجهاد الاسلامي نحو “اسرائيل” امس الاحد يبلغ مداه 160 كيلو ، وصمم لكي لا يصيب هدفه مباشرة بل لينفجر فوق الهدف بـ 20 متر ومن ثم تنطلق منه 1400 شظية، وبذلك يوقع اضراراً جسيمة بأكبر عدد من المباني والمنازل القريبة من مكان انفجاره.

وتابع الموقع العبري، فإنه لهذا السبب لم يكن بوسع سكان عسقلان واسدود وقت كافي للهروب للملاجئ، لبحث عن مأوى لهم، مشيراً الى أن معظم الاصابات تمت قبل وصول الهاربين للمأوى.

وأضاف الموقع بأن صواريخ بدر أدت خلال المواجهة الاخيرة لأضرار كبيرة في منازل كثيرة.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد بثت مساء امس الأحد، رسالة مهمة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في غلاف غزة .

كما وأعلنت سرايا القدس عبر موقعها الالكتروني، عن إطلاق صاروخ بدر “3”، مشيرة إلى أنها استخدمته في قصف عسقلان المحتلة خلال جولة التصعيد الحالية. وأظهر الفيديو لحظات إطلاق عناصر سرايا القدس للصاروخ تجاه مدينة عسقلان في الوقت الذي ذكرت فيه المقاومة أن الصاروخ قادر على حمل مواد متفجرة بزنة 250 كيلو جراماً.