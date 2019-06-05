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  الإثنين 1 رمضان 1440

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أخبار

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أخبار

الأربعاء ..إيران تعلن موقفها من الاتفاق النووي

الإثنين 1 رمضان 1440
 
 
 
 
 
الأربعاء ..إيران تعلن موقفها من الاتفاق النووي
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الوقت- أعلن مصدر قريب من لجنة الرقابة على الاتفاق النووي أن الرئيس حسن روحاني قد يعلن الأربعاء المقبل أجندات إيران للقيام بإجراءات الرد بالمثل تجاه الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي وذلك عبر حوار مباشر تبثه هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "إيسنا" ان البرامج المتوقعة ستنضوي ضمن المادتين 26 و 36 من بنود الاتفاق النووي وفي الوقت الراهن ليست قضية الخروج من الاتفاق النووي مطروحة.

وتابع قائلاً: التقليل الجزئي والكلي لبعض التزامات إيران ، وبدء دفعة من الأنشطة النووية التي كان قد توقف تنفيذها في إطار الاتفاق النووي، يشكل أول خطوة تتخذها إيران رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي ونكث عهود الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتهم.

وقال المصدر أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين اكتفوا بإطلاق وعود غير محققة خلال العام الماضي، قد اطلعوا على هذا القرار بشكل غير رسمي.

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الاتفاق النووي أجندات إيران الخروج الأمريكي البرامج المتوقعة

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