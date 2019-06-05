الكرملين: موقف واشنطن من معاهدة ستارت غير واضح

الوقت- أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم أن موقف أمريكا حول إمكانية التفاوض على تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة "ستارت" غير واضح.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله: إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مراراً وتكراراً موقفنا المؤيد لتوسيع معاهدة ستارت الجديدة وهي الوثيقة الوحيدة التي لا تزال سارية في مجال نزع السلاح ومع ذلك فإن أي عمل في هذا المجال مستحيل دون موقف واضح للولايات المتحدة".

وتابع إن "هذا الموضوع تم تناوله في المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين بوتين ودونالد ترامب ولكن حتى الآن لا يوجد فهم واضح حول ما إذا كانت واشنطن مستعدة لمناقشة تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وبأي شكل".

ولفت بيسكوف إلى أن "موسكو تنتظر توضيح موقف واشنطن وهي مستعدة لعقد محادثات بصيغة تكون قابلة للتحقيق".

وكان ترامب أعلن بداية العام الجاري انسحاب بلاده من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى التي وقعتها موسكو وواشنطن بشأن قيام الطرفين بتدمير ترسانتيهما من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى عام 1987 وهي تشمل مجموعة واسعة من الصواريخ ذات المدى المتراوح بين 500 وألف كم وبين 1000 و5500 كم في اطار محاولات الابتزاز الأمريكية الهادفة للحصول على “تنازلات” من روسيا في مجال الاستقرار الاستراتيجي ورداً على ذلك أعلن الرئيس الروسي تعليق موسكو التزامها بمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.