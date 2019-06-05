كمين محكم للجيش اليمني.. مقتل وجرح أكثر من 100 عنصر من قوات التحالف السعودي

الوقت- نفّذت قوات الجيش واللجان الشعبيّة كميناً نوعياً استدرجت خلاله قوات هادي والتحالف السعودي إلى حقول ألغام انفجرت في تجمعات كبيرة لهم في مديرية حَيْران الحدودية في حَجَّة غرب اليمن، الأمر الذي أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 100 عنصر وتدمير 10آليات عسكرية.

في السياق، شن الجيش واللجان الشعبية اليمنية عملية هجومية على مواقع قوات التحالف السعودي في تلتي القمامة والكرس اليماني بجيزان السعودية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف السعودي. وقتل 4 جنود سودانيين بنيران قناصة الجيش واللجان الشعبية شمالي صحراء ميدي الحدودية في محافظة حَجَّة.

في غضون ذلك، قتل وجرح 46 عنصراً من قوات التحالف السعودي بانفجار شبكات ألغام أرضية خلال محاولة تقدمهم باتجاه مواقع الجيش واللجان في منطقة الرَبْعَة الحدودية الممتدة بين محافظتي الجوف وصعدة من جهة ونجران السعودية من جهة أخرى.

وقتل وجرح أكثر من 46 مرتزقاً بكمين محكم لوحدة الهندسة في الربعة بالأجاشر قبالة نجران، فيما أحبط الجيش واللجان الشعبية هجوماً واسعاً للتحالف السعودي من 4 محاور في منطقة الشُرفة الحدودية بنجران السعودية.

وفي محافظة الجوف الحدودية، سقط العديد من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بين قتيل وجريح بهجومين للجيش واللجان الشعبية، الأول استهدف تحصيناتهم في معسكر السلان بمديرية الغيل، واستهدف الهجوم الثاني للجيش واللجان مواقع قوات هادي في وادي شواق بمنطقة الساقية في مديرية الغَيْل نفسها.

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى في منطقتي القَتَب والسفينة بمديرية نِهْم في الريف الشمالي الشرقي للعاصمة صنعاء.

وتتواصل المواجهات على أشدها بين قوات هادي والتحالف السعودي من جانب والجيش واللجان الشعبية من جانب آخر في مديرية قَعْطَبَة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن، وكانت قوات هادي والتحالف السعودي قد دفعت بتعزيزات عسكرية للتصدي لعملية تقدم الجيش واللجان الشعبية باتجاه مدينة الضالع.

وفي محافظة الحُدَيْدة الساحلية غرب اليمن، قصفت القوات المتعددة للتحالف السعودي بأكثر من 100قذيفة صاروخية ومدفعية مواقع سيطرة الجيش واللجان الشعبية في قريتي الزعفران ومحل الشيخ في منطقة كيلو16، وطاول قصف مدفعي للتحالف السعودي عدد من الأحياء في منطقة 7يوليو شرقي المدينة بحسب ما أفاد مصدر عسكري يمني.