العدوان على غزّة: اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

الوقت- دخل اتفاق وقف الاق النار الذي تمّ التوصّل إليه رعاية مصريّة فجر الإثنين حيّز التنفيذ بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

الناطق باسم لجان المقاومة أبو مجاهد أكّد أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة والنصف (بتوقيت القدس المحلي) من صباح اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه أبرم بجهود مصرية وأممية.

وقال: "اتفاق وقف إطلاق النار تم بشرط أن ينفذ الاحتلال تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة، وأن يكون متبادلاً ومتزامنًا".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية وسام زغبر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال كان برعاية مصرية.

وأكد أن الاتفاق يشمل وقف العدوان الإسرائيلي والتزامه بتنفيذ إجراءات تخفيف الحصار على غزة ويشمل فتح المعابر ووقف استهداف الصيادين والمزارعين والمتظاهرين في مسيرات العودة شرق القطاع.

وقبل إعلان وقف إطلاق النار كثفت قوات الاحتلال قصفها على مناطق متفرقة من غزة، فيما واصلت المقاومة استهداف المستوطنات حيث ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى أربعة بالإضافة إلى أكثر من 200 مصاب.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 25 فلسطينيا بينهم 3 سيدات وجنينان ورضيعتان/ وإصابة 154 نتيجة التصعيد الاسرائيلي منذ يوم السبت.