سوريا تعيش مخاض "معركتها" الأخيرة

الوقت- نقاط القوة التي باتت بحوزة الحكومة السورية تكفيها لتحرر كل شبر من ارض هذه الدولة التي عانت الكثير على مدى 8 سنوات، شهد خلالها الجيش السوري مراحل مختلفة بين كر وفر وخسارة مناطق وكسب أخرى لتعود غالبية الأراضي بعد سلسلة من المعارك إلى كنف الدولة السورية، ليتبقى أجزاء منها كانت تفضل سوريا أن تعيدها عبر الحوار والتسوية السياسية ولهذا السبب منحت الحكومة السورية كل هذه الأهمية لمحادثات "أستانا" إلا أن الطرف التركي الضامن للمعارضة المسلحة لم ينجح في تحقيق ما تم التوصل إليه في "أستانا".

تحرير ادلب

لم يعد يستطيع الجيش السوري تحمل المزيد من استفزازات المسلحين في ريف حماة الشمالي وريف ادلب الجنوبي، لذلك بدأ منذ أكثر من شهر بإرسال التعزيزات العسكرية تلو الأخرى إلى خطوط الجبهة تمهيدا لعملية وشيكة، هذه التعزيزات وصفتها صحيفة "الوطن" السورية بأنها "الأضخم في تاريخ الحرب السورية".

معركة "ادلب" ستكون المعركة الأكبر بعد معركة "حلب" وستكون المعركة الأخيرة من دون أدنى شك وينحصر تواجد المسلحين حاليا في محافظة إدلب (شمال غرب) وبعض المناطق المحاذية لها، وعلى ريف حلب الشمالي حيث تنتشر قوات تركية.

في الـ26 من تموز/يوليو 2018، قال الرئيس السوري بشار الأسد "هدفنا الآن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد"، متابعا "سنتقدم إلى كل هذه المناطق، والعسكريون سيحددون الأولويات، وإدلب واحدة منها".

الفصائل المقاتلة هناك وجلها ينتمي إلى هيئة تحرير الشام الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة لنصرة" الموالي لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، تسطير على جميع مدن وبلدات محافظة إدلب، وتعمل حاليا على تحضير نفسها للحصن الأخير.

روسيا حذرت الجانب التركي وطلبت منه مرارا بإيجاد حل لهيئة تحرير الشام لتتفادى من خلاله هجوما واسعا على المحافظة، إلا تركيا لم تستجب للطلب الروسي أو انها فعلا لاتمتلك نفوذا أو قدرة على ردع المسلحين.

الوضع الراهن

بدأ الجيش العربي السوري، بدأ منذ صباح الاثنين الماضي، بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال في ريف حماة الشمالي، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري تأكيده أن الجيش السوري لن يبقى في موضع الرد على استفزازات المسلحين واعتداءاتهم وأن عملية تطهير المنطقة منزوعة السلاح (كمرحلة أولى) باتت ضرورة لا يمكن تأجيلها.

وأكد قائد ميداني في الجيش السوري مطلع الشهر الجاري أن قوات الجيش تستعد لإطلاق عملية عسكرية خلال أيام قليلة، من شأنها تحرير ريف حماة الشمالي من الفصائل الإرهابية المسلحة كمرحلة أولى، بعد أن استكملت القوات انتشارها على طول الجبهة.

من يتواجد في ريف حماة الشمالي

إلى جانب هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة"، تنتشر في ريف حماة الشمالي عدة تنظيمات إرهابية تتقاسم معها النفوذ على المنطقة كـ"حراس الدين"، والحزب الإسلامي التركستاني (الصيني)، و"أنصار التوحيد" المبايع لـ"داعش"، وفصائل أخرى من جنسيات عدة.

وحاليا تجري معارك هناك، حيث يستهدف الطيران الحربي السوري والروسي مواقع المسلحين، كما قصف الجيش السوري بالمدفعية نقاط أمنية للمسلحين يوم امس قالت تركيا أنها تعود لها، مما تسبب في سقوط جرحى من الجيش التركي. وسقطت القذائف السورية على عناصر الجيش التركي المتواجدين في النقطة التركية في شير مغار بريف حماه الشمالي فيما قالت أنباء أن الجنود الأتراك اصيبوا إصابات مباشرة في تطور هو الأول من نوعه منذ تدخل تركيا في الميدان السوري.

واتهمت أنقرة الجيش السوري بقصف استهدف موقعا قرب نقطة مراقبة للجيش التركي في محافظة إدلب، وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن الضربة السورية طالت موقعا قرب نقطة المراقبة 10 للجيش التركي، الخاصة بمتابعة سير وقف إطلاق النار والواقعة جنوب محافظة إدلب. كما أشارت الوكالة إلى أن الضربة نفذت بواسطة سلاح مدفعية، وأسفرت عن تدمير تحصينات أمنية حول نقطة المراقبة، مضيفة أن 3 مروحيات هبطت في الموقع إثر الحادث.

وهناك رواية أخرى نقلتها قناة الميادين عن الإعلام الحربي الذي صرح أن مجموعات موالية لتركيا أطلقت مجموعة قذائف وصواريخ من مواقع بمحيط قرية مرعناز بريف حلب على نقاط تابعة للجيش التركي داخل الأراضي السورية في محاولة خلق ذرائع للجانب التركي من أجل مهاجمة مواق الجيش السوري

وأوضح المصدر بأن الجماعات الإرهابية تقدمت بعد ذلك باتجاه نقاط الجيش السوري تحت غطاء ناري من قبل مدفعية الجيش التركي وتمكنوا من إحداث خرق عند قرية مرعناز لكن وحدات الجيش السوري تمكنت من محاصرتهم وأوقعتهم بين قتلى وجرحى.

وأضاف أن المجموعات الإرهابية استغاثت بالقوات التركية لانقاذها ، فتقدمت وحدة من الجيش التركي لسحب الجرحى من أرض المعركة لكنها وقعت في حقل ألغام ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل و جريح .

في الختام؛ هذه الاستفزازات التي تقوم بها تركيا ما هي إلا محاولات حثيثة من قبل الجانب التركي لردع الجيش السوري ومنعه من بدء معركة ادلب لأن أنقرة تدرك جيدا أن هذه المعركة محسومة لصالح الجيش السوري، ولن تستطيع تركيا ولا ميليشياتها أن توقف تقدم الجيش السوري عندما يأخذ الامر ببدء المعركة.

الهستيريا التركية طبيعة لكون آخر قلاع المسلحين ستنهی وبالتالي أخر ورقة ضغط تمتلكها تركيا ستذهب ادراج الرياح، فلننتظر ونرى ماذا سيحصل خلال الأيام القليلة القادمة.