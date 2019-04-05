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  السبت 28 شعبان 1440

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البنتاغون: سنحذف تركيا نهائياً من مشروع شراء "إف-35"

البنتاغون: سنحذف تركيا نهائياً من مشروع شراء "إف-35"

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أخبار

البنتاغون: سنحذف تركيا نهائياً من مشروع شراء "إف-35"

السبت 28 شعبان 1440
 
 
 
 
 
البنتاغون: سنحذف تركيا نهائياً من مشروع شراء "إف-35"
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الوقت- هدّد  القائم بأعال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، بأن بلاده ستعمد إلى حذف تركيا نهائيا من مشروع شراء مقاتلات من طراز "إف-35"، في حال شراء أنقرة أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية.

وأوضح شاناهان في تصريح أمام الصحفيين أنّه ناقش مع قيادة شركتي "لوكهيد مارتن" و"يونايتد تيكنولوجيس" الوضع حول مشاركة تركيا في هذا المشروع. وأشار إلى أن موقف الجانب الأمريكي لم يتغير بعد هذا اللقاء وينص على أن واشنطن لن تقدم أي تنازلات لتركيا وستواصل "تنفيذ خططها من وجهة نظر تحريك مشروع "إف-35".

وذكر شاناهان أنه سيتعين على أنقرة أن تقوم بخيار بين مقاتلات "إف-35" وأنظمة "إس-400"، مشيرا إلى غياب أي موعد لاتخاذ القرار بهذا الشأن.

وأوضح في الوقت ذاته أن تركيا لا تزال شريكا استراتيجيا بالنسبة للولايات المتحدة، وأن الوضع حول السلاح الروسي والأمريكي لن يؤثر على وضع قاعدة انجرليك العسكرية الأمريكية.

وتنوي أنقرة شراء أكثر من 100 مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35 ("F-35 Lightning II") في إطار مشروع لإنتاج "إف-35" تحت رعاية الولايات المتحدة، انضمت إليه أنقرة عام 2002.

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البنتاغون تركيا اف 35 روسيا باتريك شاناهان

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