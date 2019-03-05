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  الجمعة 27 شعبان 1440

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أخبار

هجوم ارهابي يستهدف قاعدة حميميم الروسية في سوريا

الجمعة 27 شعبان 1440
 
 
 
 
 
هجوم ارهابي يستهدف قاعدة حميميم الروسية في سوريا

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الوقت- أعلن، فيكتور كوبشيشين، رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن الإرهابيين حاولوا مرة أخرى امس الخميس، إطلاق النار على القاعدة الجوية الروسية حميميم.

وقال "جرت محاولة أخرى لاستهداف قاعدة حميميم في 2 أيار/ مايو، من قبل مسلحين من الجماعات الإرهابية، الذين يحتلون مواقع في منطقة قلعة المضيق وباب عتيق".

وأكد كوبشيشين أنه تم صد الهجوم بالكامل دون وقوع إصابات بين الجنود الروس، ولم تلحق أي أضرار بالقاعدة.

وفي وقت سابق، حاول المسلحون خلال 12 شهر استهداف قاعدة حميميم 12 مرة باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة وطائرات دون طيار.

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