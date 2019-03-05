الجيش اليمني يطلق 4 صواريخ من طراز زلزال1 على معسكرات سعودية

الوقت- اعلنت وسائل اعلام يمنية يوم الخميس اطلاق الجيش اليمني 4 صواريخ من طراز زلزال1 على تجمعات جنود سعوديين قرب الحدود بين البلدين.
وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن إطلاق 4 صواريخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في الربوعة محققة إصابات مباشرة.
وفي سياق منفصل نفذ مقاتلو الجيش واللجان عملية هجومية استهدفت مواقع للمرتزقة في الربوعة وخلفت قتلى بصفوفهم وإعطاب طقم.
كما تم إحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب ما أسفر عن مصرع عدد منهم وإعطاب طقم.
يذكر أن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية نفذوا الأربعاء عملية إغارة استهدفت مواقع مرتزقة الجيش السعودي في مجازة.