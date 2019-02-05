السيد حسن نصر الله: داعش صناعة سعودية بطلب وقرار امريكي

الوقت- اكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ان أفكار داعش ما هي الا الفكر الوهابي الذي يصنع في السعودية ويصدر بالمال السعودي الى كل انحاء العالم بطلب وقرار اميركي.

وفي كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد السيد مصطفى بدر الدين "السيد ذوالفقار"، اشار امین عام حزب الله الى ان اميركا طلبت من السعودية نشر الفكر الارهابي في العالم.

واشار السيد نصر الله ان أميركا تسعى الحصول على تنازلات لبنانية بموضوع الحدود البرية والبحرية ومزارع شبعا لصالح العدو الاسرائيلي، وايضا الحصول على تنازلات بنقاط قوة لبنان وبينها المقاومة وصواريخها.

واذ لفت ان المقاومة لديها القدرة ان تدخل الى الجليل، سأل: اسرائيل هذه العاجزة عن الدخول الى غزة هل هي قادرة على الدخول الى الجنوب؟ ليضيف: اجدد لكم باسم اخوانكم في المقاومة الاسلامية ان الفرق والالوية الاسرائيلية التي ستفكر في الدخول الى جنوب لبنان ستدمر وتحطم وامام شاشات التلفزة العالمية.

وحول مزارع شبعا قال السيد نصر الله انه منذ العام 2000 حول موضوع الارض اللبنانية في شبعا او غيرها، قلنا ان الدولة هي التي تحدد اذا كانت لبنانية او غيرها، والمقاومة تلتزم بذلك وتعتبر ان من مسؤوليتها تحريرها ، اضاف : القرى السبع لم تقل الدولة انها لبنانية وكذلك بخصوص العديد من النقاط في القرى الامامية عند ترسيم الحدود، على الرغم من قناعاتنا بلبنانيتها الا ان الامر متروك لما تقرره الدولة اللبنانية.

اضاف ان مزارع شبعا ومنذ العام 2000 يتم التأكيد على لبنانيتها في كل البيانات الوزارية وحتى اليوم ونحن نلتزم بذلك، اما من يغير برأيه حول هذا الامر فهذا لن يقدم ولن يؤخر شيئا وانما هذا كلام بالهواء.

وعن السياسة الاميركية والسعودية قال ان الاصرار الاميركي السعودي على استمرار الحرب على اليمن لا يجوز السكوت عنه، وكذلك الاعدامات التي حصلت في السعودية بينما المحاكمات صورية وسرية، الجميع يسكت عن كل هذه الجرائم فقط لان المال يحكم المصالح بدون وجود قيم وقانون ومؤسسات دولية. واشار ان كل ما يجري في المنطقة في خدمة اسرائيل واميركا ، كما اعتبر ان على اهل السودان والجزائر التنبه لكل ما يجري ولما يخطط لهم.

واشار الى الاذلال الذي تمارسه الادارة الاميركية وترامب للنظام السعودي فقال انه رغم كل ما يفعلونه لخدمة اميركا، يخرج ترامب ويهينهم ويشتمهم، متسائلا الهذه الدرجة الاذلال والانسحاق ؟ واذ اشار الى ما قاله ترامب عن الحصول على 450 مليار دولار من السعوديين سأل هل الاموال التي تدفع لترامب هي ملك لآل سعود؟ هذا ملك عام للشعب السعودي وللامة والمسلمين، بأي حق تدفع هذه الاموال لترامب؟