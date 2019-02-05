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  الخميس 26 شعبان 1440

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لعبة "ظريف" الجديدة.. فك رموز التحركات الدبلوماسية الجديدة لطهران الوقت- بالنظر إلى التجارب الإيرانية طويلة الأمد في مواجهتها للعقوبات انكشاف جميع البطاقات الأمريكية التي استعان بها قادة البيت الابيض لممارسة الضغط على طهران خلال العام الماضي، فإنه يمكن القول هنا بأن طهران تمتلك في وقتنا الحالي العديد من الخيارات التي تُمّكنها من الرد على عدم التزام واشنطن بالمواثيق والاتفاقات الدولية وعلى تقاعس الدول الاوروبية واختلاقها للكثير من الاعذار والمبررات.

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أخبار

ماحقيقة عزم الحكومة المصرية خصخصة قناة السويس

الخميس 26 شعبان 1440
 
 
 
 
 
ماحقيقة عزم الحكومة المصرية خصخصة قناة السويس

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الوقت- نفت الحكومة المصرية اليوم الخميس ما تردد بشأن اتجاهها لخصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري إنه تواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة ألا صحة على الإطلاق لخصخصة القناة من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وأن القناة ليست لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.

وشددت الهيئة على أن قناة السويس ستظل دائما وأبدا ملكا للدولة والشعب المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصري.

وأكدت الهيئة سابقا أهمية قناة السويس والتي تعد أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد، كما أنها تلعب دورا مهما في حركة التجارة العالمية، حيث تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

وناشدت هيئة القناة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تسبب بلبلة في الرأي العام وتثير غضب المواطنين.

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