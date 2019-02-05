اموال النفط السعودي تذهب بمعظمها لشراء الأسلحة وحماية النظام

الوقت- كشف "معهد ​ستوكهولم​ الدولي لأبحاث السلام" في تقريره السنوي الإنفاق العسكري العالمي للدول أن الإنفاق العالمي وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

وبحسب التقرير فإن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى 1822 مليار دولار في عام 2018، ما يمثل زيادة بنسبة 2.6 بالمئة عن عام 2017 وفقا لآخر إحصائيات المعهد.

وأشار التقرير إلى أن ​الولايات المتحدة الأمريكية​ و​الصين​ و​السعودية​ و​الهند​ و​فرنسا​ احتلوا قائمة الخمس دول الأكثر إنفاقا على الأسلحة في 2018، إذ شكلت حصتهم جميعا 60 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي.

وارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي للعام الثاني على التوالي في عام 2018، إلى أعلى مستوى منذ عام 1988، وقد أصبح الإنفاق العالمي أعلى بنسبة 76 بالمئة، مقارنة بحجم الإنفاق خلال فترة ما بعد ​الحرب الباردة​ عام 1998.

وتشن السعودية منذ 2015 عدوانا وحشيا على جارها اليمن قتلت خلاله الالاف وشردت الملايين ودمرت جميع البنى التحتية وتسببت بموت الالاف من الاطفال وكبار السن جوعا او مرضا.

وتعتبر السعودية من اكبر منتجي النفط في العالم بواقع 10 ملايين برميل يوميا وبدل ان يتم انفاق هذه الثورة الهائلة على مشاريع حقيقة تفيد المواطن وتحسن جودة الحياة في البلاد ينشغل النظام السعودي باشعال الصراعات في المنطقة ودفع فاتورة كبيرة من الاموال على شراء الاسلحة وصفقات يكون في اغلب الاحيان مجبر على توقيعها لضمان الحماية الامريكية، كما حصل في زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاخيرة الى الرياض.