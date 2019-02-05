الحشد الشعبي يبدأ بتطهير الشريط الحدودي مع سوريا

الوقت- اعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي في العراق قاسم مصلح، الخميس، ان قواته شرعت بعملية عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودي، فيما اشار الى ان قواتها ستدخل من ثلاثة محاور رئيسة وتنتشر على الشريط الحدودي.

واضاف صالح في بيان ان "قواتنا انتطلقت فجر هذا اليوم بعملية عسكرية واسعة لتطهير الحدود بمشاركة لواء 13 و 17 و 18 و 19 في الحشد الشعبي ومديريات هندسة الدروع والاتصالات وهندسة الميدان والطبابة التابعات لهيئة الحشد الشعبي اضافة لشرطة الحدود".

وتابع مصلح ان "قواتنا ستدخل من ثلاثة محاور رئيسة والانتشار على الشريط الحدودي من قبل قطعاتنا"، مشيرا الى انها "مستعده لدرء اي خطر او طارئ في حال سلك الارهابيين طرقهم نحو حدود العراق اثر عملية الجيش السوري".

تنتشر القوات الامنية العراقية على الشريط الحدودي مع سوريا بهدف منع تسلل الارهابيين الى الاراضي العراقية، حيث تمكنت من قتل واعتقال العديد منهم، بينما يمنع وجود القوات الامريكية في التنف القوات السورية من الانتشار بشكل كامل على الحدود في مسعى من واشنطن لمنع عودة الامور لطبيعتها بين سوريا والعراق.