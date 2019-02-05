غارات اسرائيلية على قطاع غزة المحاصر

الوقت- قالت وسائل اعلام فلسطينية ان طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنّت ، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على شمال قطاع غزة.

وأفاد موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" أن طائرات الاحتلال المسيرة والحربية أطلقت 5 صواريخ على الأقل تجاه موقع فلسطيني لكتائب القسام شمال قطاع غزة، ما تسبب ببث حالة هلع لدى سكان المنطقة دون الإبلاغ عن إصابات.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن الغارات "رد على إطلاق بالونات مفخخة وحارقة على المستوطنات في وقت سابق أمس".

وصباح اليوم أعلن إعلام الاحتلال سقوط صاروخين على الأقل أُطلقا من غزة في المجلس الاستيطاني "شاعر هنيغف"، فيما يبدو في إطار رد المقاومة على عدوان الاحتلال.

وجدير بالذكر أن هذا القصف يأتي في ظل التهدئة في قطاع غزة التي جرى التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجانب الإسرائيلي من خلال الوسيط المصري، حول مساحة الصيد، والصادرات والواردات للقطاع، واللقاء مع مسؤولين إسرائيليين، وغيرها من القضايا.

ويشارك الفلسطينيون، منذ الـ30 من مارس من العام 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها وكسر الحصار عن القطاع.

وأدى قمع الاحتلال للمسيرات إلى استشهاد 284 مواطناً؛ بينهم 11 شخصاً احتجزت جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفاً آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.