ايران توضح حقيقة ماجرى لاحدى ناقلاتها النفطية في البحر الاحمر

الوقت- نفت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود تسرب نفطي لاحدى ناقلاتها في البحر الأحمر، مشيرة الى ان الناقلة ابحرت الى ميناء جدة السعودي بعد حدوث عطل فني في المحركات.

وقالت الشركة إن سفينة النفط اتجهت قبل يومين إلى قناة السويس إلا أن العطل الفني في المحركات تسبب في منع الإبحار نحو القناة لذلك اتجهت إلى ميناء جدة كونه أقرب ميناء إليها، وذلك بالتنسيق مع المسؤولين (السعوديين) المعنيين.

وأوضحت الشركة أنه تمت السيطرة على الأوضاع وأن جميع طاقم السفينة البالغ عددهم 26 شخصا بصحة جيدة، وأكدت الشركة أن التقارير المتداولة حول حدوث تلوث بيئي ناجم عن تسرب النفط في المياه لا أساس لها من الصحة.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، قال ان الرياض تلقت طلبا إيرانيا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني، للمساعدة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.