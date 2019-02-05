الرئيس الفنزويلي: واشنطن تسعى لايجاد حجة لبدء التدخل العسكري في فنزويلا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 26 شعبان 1440

إخترنا لكم

لعبة "ظريف" الجديدة.. فك رموز التحركات الدبلوماسية الجديدة لطهران

لعبة "ظريف" الجديدة.. فك رموز التحركات الدبلوماسية الجديدة لطهران الوقت- بالنظر إلى التجارب الإيرانية طويلة الأمد في مواجهتها للعقوبات انكشاف جميع البطاقات الأمريكية التي استعان بها قادة البيت الابيض لممارسة الضغط على طهران خلال العام الماضي، فإنه يمكن القول هنا بأن طهران تمتلك في وقتنا الحالي العديد من الخيارات التي تُمّكنها من الرد على عدم التزام واشنطن بالمواثيق والاتفاقات الدولية وعلى تقاعس الدول الاوروبية واختلاقها للكثير من الاعذار والمبررات.

الإنفاق العسكري العالمي يشهد انفجاراً.. فهل هذا الاستثمار من أجل السلام أم الحرب؟ الوقت- إن أحد الأسباب الرئيسية لإرتفاع مستوى الإنفاق العسكري في العالم، يتمثل في تزايد سباقات التسلح في أنحاء مختلفة من العالم، وفي هذا المجال يمكن القول بأن سياسات وممارسات حكومة "ترامب" كان لها دور كبير في خلق مثل هذه البيئة الدولية.

ماذا تعني حكومة نتنياهو "التوراتيّة"؟ الوقت- يتّجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومته الخامسة بدعم يميني مشروط. يدرك رئيس الوزراء الذي يسعى لكسر الرقم القياس المسجل لديفيد بن غوريون

داعش دمية لتسلية قادة البيت الأبيض.. ما هي الأهداف من ظهور أبو بكر البغدادي في فيديو جديد؟ الوقت- إن تصريحات أبو بكر البغدادي زعم تنظيم داعش الارهابي سوف تزيد من احتمال وقوع هجمات إرهابية في أجزاء مختلفة من العالم خلال الأيام القادمة.

كيف تؤثر "صفقة القرن" على الأردن؟ الوقت- تشغل "صفقة القرن" وتفاصيلها التي خططها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، أصحاب القرار في الأردن وكذلك الشعب لكونها تمسهم بشكل مباشر وتؤثر على مستقبلهم وسياستهم، وفي كل يوم ...

أخبار

الحشد الشعبي يبدأ بتطهير الشريط الحدودي مع سوريا

الحشد الشعبي يبدأ بتطهير الشريط الحدودي مع سوريا

الحشد الشعبي يبدأ بتطهير الشريط الحدودي مع سوريا

ضابط في وكالة الاستخبارات الامريكية المركزية يعترف بتجسسه لحساب الصين ضابط في وكالة الاستخبارات الامريكية المركزية يعترف بتجسسه لحساب الصين

غارات اسرائيلية على قطاع غزة المحاصر غارات اسرائيلية على قطاع غزة المحاصر

ايران توضح حقيقة ماجرى لاحدى ناقلاتها النفطية في البحر الاحمر ايران توضح حقيقة ماجرى لاحدى ناقلاتها النفطية في البحر الاحمر

اموال النفط السعودي تذهب بمعظمها لشراء الأسلحة وحماية النظام اموال النفط السعودي تذهب بمعظمها لشراء الأسلحة وحماية النظام

الرئيس الفنزويلي: واشنطن تسعى لايجاد حجة لبدء التدخل العسكري في فنزويلا الرئيس الفنزويلي: واشنطن تسعى لايجاد حجة لبدء التدخل العسكري في فنزويلا

وزير النفط الإيراني: لن نسمح لأمريكا بتصفير صادراتنا النفطية وزير النفط الإيراني: لن نسمح لأمريكا بتصفير صادراتنا النفطية

تحالف العدوان يخرق اتفاق السويد ويخطف عشرات الصيادين اليمنيين تحالف العدوان يخرق اتفاق السويد ويخطف عشرات الصيادين اليمنيين

رئيس الموساد الإسرائيلي يقود عملية للتطبيع التام مع الإمارات رئيس الموساد الإسرائيلي يقود عملية للتطبيع التام مع الإمارات

أسلحة وذخيرة بعضها أمريكي وغربي من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية الوقت- عثرت الجهات المختصة خلال استكمال أعمال تأمين المناطق التي طهّرها الجيش العربي السوري من الإرهاب في المنطقة الجنوبية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية الصنع.

عباس موسوي: أمريكا لا تتمتع بأي صلاحية أخلاقية وشرعية للتدخل في حقوق الإنسان الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تعتبر حقوق الإنسان سلعة تباع وتشتري.

زاخاروفا: واشنطن تستخدم التضليل في حربها الإعلامية ضد فنزويلا الوقت- أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أمريكا تستخدم التضليل كجزء من الحرب الإعلامية ضد فنزويلا.

الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية على غزة الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية على غزة

أنقرة ترد على صحيفة سعودية حذرت من السفر الى تركيا أنقرة ترد على صحيفة سعودية حذرت من السفر الى تركيا

وزير الخارجية الأمريكي يهدد بشن هجوم عسكري على فنزويلا وزير الخارجية الأمريكي يهدد بشن هجوم عسكري على فنزويلا

فعاليات شعبية عراقية تندد بالجرائم السعودية بحق الشيعة في المملكة عشائر في مدينتي البصرة والنجف تندد بالجرائم السعودية بحق الشيعة في المملكة

واشنطن بوست: 10 آلاف كذبة لترامب منذ توليه منصبه واشنطن بوست: 10 آلاف كذبة لترامب منذ توليه منصبه

السلطات الفنزويلية تعلن إحباط محاولة الانقلاب العسكري وتتهم واشنطن بالوقوف خلفها السلطات الفنزويلية تعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري وتتهم واشنطن بالوقوف خلفها

200 مليون دولار تكلفة جولة محمد بن سلمان الآسيوية الأخيرة 200 مليون دولار تكلفة جولة محمد بن سلمان الآسيوية الأخيرة

دمشق وموسكو: واشنطن تسعى للإبقاء على مخيم الركبان كدرع بشري لقواتها بالتنف الوقت- جددت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين التأكيد على أن الولايات المتحدة تسعى للإبقاء على المهجرين في مخيم الركبان كدروع بشرية لوجود قواتها اللاشرعي في منطقة التنف.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

زاخاروفا: واشنطن تستخدم التضليل في حربها الإعلامية ضد فنزويلا

الحشد الشعبي يبدأ بتطهير الشريط الحدودي مع سوريا

أسلحة وذخيرة بعضها أمريكي وغربي من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية

الرئيس الفنزويلي: واشنطن تسعى لايجاد حجة لبدء التدخل العسكري في فنزويلا

ايران توضح حقيقة ماجرى لاحدى ناقلاتها النفطية في البحر الاحمر

ضابط في وكالة الاستخبارات الامريكية المركزية يعترف بتجسسه لحساب الصين

اموال النفط السعودي تذهب بمعظمها لشراء الأسلحة وحماية النظام

عباس موسوي: أمريكا لا تتمتع بأي صلاحية أخلاقية وشرعية للتدخل في حقوق الإنسان

غارات اسرائيلية على قطاع غزة المحاصر

لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدّة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟

53 قتيلاً ومئات الجرحى حصيلة الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالبشير

"ترامب" يقرّر الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة.. الأهداف والتبعات

مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا العام الحالي

الاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية السورية

آية الله خامنئي: الأمن يعدّ ركيزة لحركة وازدهار الاقتصاد

هل يستطيع العالم الاستغناء عن نفط إيران خوفاً من ترامب؟

"أستانا 12" حلول عسكرية تلوح في الأفق

انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا (داعش) الإرهابي في ديالى

وزير الخارجية الأمريكي يهدد بشن هجوم عسكري على فنزويلا

سنسخّر كل إمكاناتنا لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي

رئيس مجلس الشورى الإيراني: ترامب مخلوق غريب ويقوم بزعزعة النظام الدولي

تكرار خدعة النفط السعودي.. هل ستتمكن الادعاءات الأمريكية من الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية؟

جو بايدن يطلب من أوباما عدم دعمه في السباق الرئاسي 2020

وزير إيراني: العقوبات الأمريكية على النفط تكشف عن نزعة عدائية شديدة ضد الشعب الإيراني

السلطنة وتبديد المخاوف الإسرائيلية.. من الذي يحتاج الطمأنة!

شروط نتنياهو الثلاثة والحاجة إلى اللاءات الثلاث!

الإمارات والتجسّس: هل تنهي خلايا "ابن زايد" حكم السلطان قابوس؟

واشنطن تحذّر تركيا من النتائج "المدمّرة" لأي عمل عسكري شمال شرقي سوريا

خبير ايراني للوقت: العراق لن يخضع للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب و لم یقبل أن یکون أداة ضد أي طرف في المنطقة

رسائل "الفيتو" الكوري على بومبيو

عليك أن تلتزم الصمت في بريطانيا.. أسانج مثالاً

دراسة أمريكية: "ابن زايد" يتلاعب بـ "ابن سلمان" الجاهل!

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم

لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدّة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟

"إلهان عمر" مهددة بالقتل .. "ترامب" المحرّض الأول

ماذا تريد السعودية من إعلان إعدام 37 سعودياً جلّهم من المعارضة؟

آخر تطورات أزمة النفط في سوريا وهذا هو السبب الحقيقي للأزمة

سيول إيران: بومبيو أبرز ضحايا "الإنسانيّة"؟

خبير إيراني للوقت: الحرب الاقتصادية يجب أن تكون جزءاً من ردّ إيران على الإجراء الأمريكي الأخير

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الرئيس الفنزويلي: واشنطن تسعى لايجاد حجة لبدء التدخل العسكري في فنزويلا

الخميس 26 شعبان 1440
 
 
 
 
 
الرئيس الفنزويلي: واشنطن تسعى لايجاد حجة لبدء التدخل العسكري في فنزويلا

مواضيع ذات صلة

زاخاروفا: واشنطن تستخدم التضليل في حربها الإعلامية ضد فنزويلا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- اعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن استعداد حكومته لتبني "خطة تغيير كبيرة" بالثورة البوليفارية، متهما فق الوقت ذاته الادارة الامريكية بالكذب.

وقال مادورو خلال كلمة له أمام أنصاره بمناسبة عيد العمال في كاراكاس، أمس الأربعاء: "يقولون إن عددا من كبار المسؤولين في فنزويلا كانوا يجرون محادثات مع الحكومة الأمريكية للحصول على سماحها بالقيام بانقلاب في فنزويلا. هذا ما يقولونه. ويشيرون إلى المسؤولين النزيهين والحقيقيين لفنزويلا. ويخدع منظمو الانقلاب ليس أنفسهم فحسب بل والإمبريالية الأمريكية، ويجبرون الجميع على أن يثقوا بأنني كنت أنوي الهرب من البلاد".

وأوضح: "أعلن يومي السبت والأحد، 4 و5 مايو، يوما وطنيا رائعا للحوار، والإجراءات والمقترحات لجميع فروع سلطة الشعب، حتى يخبروا الحكومة البوليفارية ونيكولاس مادورو ما ينبغي تغيره بداخل الثورة البوليفارية من أجل خطة التغيير العظيمة".

وأضاف: "أريد تبني خطة لتغيير كل شيء، لتحسين كل شيء، لتصحيح الأخطاء"، كما دعا مادورو شعبه للخروج إلى الشوارع حال وقوع محاولة انقلاب جديدة في فنزويلا، كما اتهم الولايات المتحدة بسعيها لإيجاد حجة لبدء التدخل العسكري في فنزويلا.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو، الثلاثاء الماضي، إلى انتفاضة عسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بينما تبادلت فصائل مسلحة إطلاق النار خارج قاعدة عسكرية في كاراكاس، مؤكدا أن الرئيس مادورو لا يحظى بدعم القوات المسلحة، ودعا قوات الجيش إلى "مواصلة التقدم" في الجهود الرامية للإطاحة بالزعيم الاشتراكي مادورو.

وفي تصعيد للأحداث التي تشهدها فنزويلا، حاولت قوات الأمن تفريق أعمال شغب أمام قاعدة "كارلوتا" العسكرية، ووصف وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، هذا الحدث بأنه "تحرك انقلابي".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فنزويلا واشنطن

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة