الرئيس الفنزويلي: واشنطن تسعى لايجاد حجة لبدء التدخل العسكري في فنزويلا

الوقت- اعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن استعداد حكومته لتبني "خطة تغيير كبيرة" بالثورة البوليفارية، متهما فق الوقت ذاته الادارة الامريكية بالكذب.

وقال مادورو خلال كلمة له أمام أنصاره بمناسبة عيد العمال في كاراكاس، أمس الأربعاء: "يقولون إن عددا من كبار المسؤولين في فنزويلا كانوا يجرون محادثات مع الحكومة الأمريكية للحصول على سماحها بالقيام بانقلاب في فنزويلا. هذا ما يقولونه. ويشيرون إلى المسؤولين النزيهين والحقيقيين لفنزويلا. ويخدع منظمو الانقلاب ليس أنفسهم فحسب بل والإمبريالية الأمريكية، ويجبرون الجميع على أن يثقوا بأنني كنت أنوي الهرب من البلاد".

وأوضح: "أعلن يومي السبت والأحد، 4 و5 مايو، يوما وطنيا رائعا للحوار، والإجراءات والمقترحات لجميع فروع سلطة الشعب، حتى يخبروا الحكومة البوليفارية ونيكولاس مادورو ما ينبغي تغيره بداخل الثورة البوليفارية من أجل خطة التغيير العظيمة".

وأضاف: "أريد تبني خطة لتغيير كل شيء، لتحسين كل شيء، لتصحيح الأخطاء"، كما دعا مادورو شعبه للخروج إلى الشوارع حال وقوع محاولة انقلاب جديدة في فنزويلا، كما اتهم الولايات المتحدة بسعيها لإيجاد حجة لبدء التدخل العسكري في فنزويلا.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو، الثلاثاء الماضي، إلى انتفاضة عسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بينما تبادلت فصائل مسلحة إطلاق النار خارج قاعدة عسكرية في كاراكاس، مؤكدا أن الرئيس مادورو لا يحظى بدعم القوات المسلحة، ودعا قوات الجيش إلى "مواصلة التقدم" في الجهود الرامية للإطاحة بالزعيم الاشتراكي مادورو.

وفي تصعيد للأحداث التي تشهدها فنزويلا، حاولت قوات الأمن تفريق أعمال شغب أمام قاعدة "كارلوتا" العسكرية، ووصف وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، هذا الحدث بأنه "تحرك انقلابي".