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  الأربعاء 25 شعبان 1440

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أخبار

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أخبار

وزير النفط الايراني: لن نسمح لامريكا بتصفير صادراتنا النفطية

الأربعاء 25 شعبان 1440
 
 
 
 
 
وزير النفط الايراني: لن نسمح لامريكا بتصفير صادراتنا النفطية

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الوقت- اكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة ان بلاده لن تسمح لواشنطن بتصفير صادرات النفط الايراني.

وأوضاف زنكنة في مراسم افتتاح فعاليات الدورة الـ 24 للمعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير في طهران اليوم الاربعاء، بأن وبالرغم من أن العدو يحاول وضع العقبات في طريق تصدير النفط الايراني غير أننا لن نتخلى عن الجهود ولن نسمح لهذا الحلم أن يتحقق.

وأضاف الوزير الايراني أن الاميركيين يريدون تصفير صادرات ايران النفطية، دعوني أبيّن هذه النقطة بأن تعاون هذا البلد(اميركا) مع البلدين الجارين لنا يصطدم بأوهام واهية وأن هذا الامر لن يتحقق.

وأردف: أن ادعاءات دول الجوار بخصوص الطاقة الانتاجية ومخزونات النفط غير صحيحة، وأن هذه الدول تبالغ، وإذا كانت لديها الوثائق الكافية بهذا الشأن فلتعرضها على الشركات والمؤسسات الدولية.

من جهة ثانية بيّن زنكنة أن طاقة انتاج ايران من الغاز الغني ستتجاوز تريليون متر مكعب هذا العام، وأنه سيتم التركيز في توظيف الاستثمارات بحقل بارس الجنوبي، كاشفا عن مخطط لزيادة حجم انتاج الغاز بمقدار 60 مليون متر مكعب قبل حلول فصل الشتاء المقبل.

واشار زنكنة الى اعتزام وزارة النفط افتتاح مشاريع جديدة بتروكيماويا، وأن طاقة الانتاج ستصل لـ 50 مليون طن حتى عام 2021، ونوه وزير النفط الايراني الى أن ايران تستهدف توجيه السيولة التي بحوزة الناس نحو تطوير مشاريع الصناعة النفطية هذا العام.

وكان صندوق النقد الدولي حذر قبل ايام من تباطؤ النمو الإقليمي في الشرق الأوسط بفعل "العقوبات" الأميركية على إيران والاضطرابات السياسية والعسكرية في المنطقة، والمتزامنة مع عدم استقرار أسعار النفط.

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