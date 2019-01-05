تحالف العدوان يخرق اتفاق السويد ويخطف عشرات الصيادين اليمنيين

الوقت- اتهمت الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تحالف العدوان الذي تقوده السعودي باختطاف 150 صياداً يمنياً من سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" في تصريح لمسؤول عسكري يمني أن قوات التحالف "اختطفت أكثر من 15 قارب صيد على متنها نحو 150 صيادا جنوب غربي جزيرة الطرفة (التابعة لمديرية الدريهمي جنوب الحديدة)"، واعتبر المسؤول اليمني العملية خرقاً لاتفاق السويد.

وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 عدوانا متواصلا على الشعب اليمني مما ادى الى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.