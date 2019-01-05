رئيس الموساد الإسرائيلي يقود عملية للتطبيع التام مع الإمارات

الوقت- كشفت وسائل اعلام اسرائيلية عن تطور جديد في العلاقة بين الكيان الصهيوني والنظام الاماراتي، مشيرة الى إن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين يقود عملية للتطبيع التام مع الإمارات، والتأسيس لعلاقات جيدة معها.

وبحسب قناة "كان" التلفزيونية فأن كوهين هو من نسق عملية مشاركة إسرائيل في مهرجان "إكسبوا 2020" المزمع في دبي.

وأكدت في تقرير نشرته مساء أمس الثلاثاء على أن كوهين اجتمع مؤخرا بشكل سري بعدة شخصيات رسمية إماراتية، في إطار تحسين العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تأتي رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية تربط البلدين.