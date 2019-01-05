أسلحة وذخيرة بعضها أمريكي وغربي من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية

الوقت- عثرت الجهات المختصة خلال استكمال أعمال تأمين المناطق التي طهّرها الجيش العربي السوري من الإرهاب في المنطقة الجنوبية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية الصنع.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في تصريح لمراسل سانا أنه من خلال المتابعة الامنية لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش في المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع الأهالي تم العثور على كميات من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة خبأتها المجموعات الإرهابية بمستودعات تحت الأرض قبل اندحارها من المنطقة.

وبين المصدر أن الأسلحة تشمل صواريخ أمريكية الصنع نوع “تاو” مضادة للدروع التي تسلم حصراً للجيوش عبر صفقات وصواريخ “لاو” محمولة على الكتف وصواريخ “مالوتكا” إضافة إلى أجهزة تحديد موقع وأجهزة تسديد بصرية وأجهزة منظار لقواعد صواريخ “مالوتكا” إضافة إلى قوالب “تي إن تي” شديدة الانفجار ومدافع هاون بعيارات مختلفة وقذائف “أر بي جي” بنوعيها الخارق للدروع والفراغي المتفجر وقنابل دفاعية وهجومية وقنابل من نوع “أ جي سي”.

وتتابع الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش العاملة بالمنطقة الجنوبية والأهالي أعمال تمشيط وتفتيش المناطق السكنية ومحيطها والأحياء التي طهرها الجيش لرفع مخلفات الإرهابيين من عبوات ناسفة ومفخخات وألغام حفاظاً على حياة المدنيين وتمهيداً لاستكمال عودة جميع سكانها إلى منازلهم بأمان.